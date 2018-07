Jorge Henrique minimiza jejum e destaca função tática no Vasco

"Estou ajudando lá atrás para o Nenê fazer gols na frente (risos). Estou ansioso para fazer gols, mas não é o meu objetivo. Eu ajudo a equipe. O torcedor não entende as vezes, quer que eu faça gols, mas não sou de fazer muitos. Espero marcar na hora que chegar na reta final. Estou tranquilo. Procuro fazer o que o Jorginho sempre me pediu, que é ajudar a marcar o lateral", disse.

O Vasco terminou a primeira fase do Campeonato Carioca invicto e com a segunda melhor campanha, pior apenas que o Botafogo. Para Jorge Henrique, o técnico Jorginho é o responsável pelo bom momento do time, lembrando que foi o sob o seu comando que o time reagiu no segundo turno do último Campeonato Brasileiro, embora não tenha conseguido evitar o rebaixamento para a Série B.

"Com a chegada do Jorginho o time encontrou uma forma de jogar. Até brincamos um pouquinho que não lembramos da última derrota que tivemos. É um grupo unido e com muitos objetivos", afirmou.

O Vasco abrirá a sua participação na Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca, no próximo domingo, quando vai encarar o Bangu, em São Januário.