Jorge Henrique se diz surpreso com chance em decisão do Mundial

YOKOHAMA - O atacante Jorge Henrique revelou neste sábado que ficou surpreso com a decisão do técnico Tite de escalá-lo como titular na decisão do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste domingo, às 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama. O jogador do Corinthians começará jogando a partida, ocupando a vaga que foi do meia Douglas na semifinal contra o Al Ahly, do Egito.

"Eu não esperava, o Douglas vinha bem, foi titular no Brasileiro, confesso que estou surpreso", afirmou neste sábado Jorge Henrique, que foi titular pela última vez na vitória por 5 a 1 sobre o Coritiba, no dia 10 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. "Vinha trabalhando para buscar meu espaço, estou bem para ajudar meus companheiros e fazer uma grande partida", prometeu.

Jorge Henrique deverá ter função tática importante no duelo com o Chelsea. O atacante explicou que Tite pediu para ele ajudar o lateral Alessandro na marcação pelo lado direito da defesa, como fez com êxito nas semifinais da Libertadores, contra o Santos.

"Ele (Tite) passou um vídeo da Libertadores contra o Santos, marquei muito porque aquele, foi uma função que eu acabei ajudando o Alessandro e foi fundamental, e com aquele vídeo ele mostrou um pouco do que quer eu faça nesse jogo", comentou.

Apesar disso, Jorge Henrique garantiu que também vai se lançar ao ataque e será agressivo no setor ofensivo. "A hora que eu tiver de marcar, vou marcar e ajudar a equipe, mas quando precisar vou ajudar meus companheiros de frente", afirmou.