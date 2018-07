Jorge Henrique treina e fica perto de voltar ao time do Internacional

O técnico Abel Braga perdeu Juan, machucado, mas poderá contar com outros quatro jogadores que voltaram do departamento médico para a sequência do Brasileirão. Nesta terça-feira, na reapresentação do Inter depois de vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, o treinador comandou treino de reservas do qual participaram João Afonso, Wellington Silva, Cláudio Winck e Jorge Henrique.

Fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Inter tem a semana livre para treinar e se preparar para confronto direto contra o Corinthians, domingo, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Abel conta com a volta também do chileno Aránguiz, que deve se reapresentar n quarta, depois de defender sua seleção. Dida volta de suspensão.

Dos quatro que retornam de lesão, o mais aguardado é Jorge Henrique, porque Eduardo Sasha e Luque estão machucados. Wellington Silva e Cláudio Winck ficam como opção para a lateral direita (Gilberto tem jogado), enquanto João Afonso briga por espaço como volante.