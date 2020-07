Jorge Jesus chega a acordo com o Benfica, diz imprensa portuguesa; levaria Gerson e Bruno Henrique

Jorge Jesus está de malas prontas para deixar o Flamengo e assumir o comando do Benfica. Pelo menos, é o que garantem diversos veículos de comunicação de Portugal nesta sexta-feira. Depois de emissoras de TVs portuguesas cravarem o acerto, o jornal A Bola também assegurou que está tudo consumado entre o treinador e o time lisboeta. Jesus viajaria neste fim de semana para seu país.

De acordo com o jornal, a ideia é que o técnico vá para Portugal acertar os últimos detalhes. O anúncio deve acontecer nos próximos dias. O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do Flamengo, mas ela ainda não se manifestou sobre o assunto, por enquanto. Na quarta-feira, após a conquista do Campeonato Carioca, o presidente do Fla, Rodolfo Landim, garantiu a permanência do treinador no Brasil.

Jorge Jesus comandou o Benfica entre 2009 e 2015 e teve passagem marcante pelo clube. Ainda de acordo com a imprensa portuguesa, o treinador até já tem dois nomes do Flamengo na mira para levar com ele. Trata-se do volante Gerson e do atacante Bruno Henrique. Segundo o canal Sport TV, de Portugal, o Benfica estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 180 milhões pelos dois atletas.

Em busca de um treinador, o Benfica anunciou semana passada que efetivou o auxiliar Nélson Veríssimo até o fim da atual temporada europeia, que foi retomada há cerca de um mês em Portugal em meio à pandemia do novo coronavírus. Veríssimo substitui temporariamente Bruno Lage, demitido na semana anterior, após resultados ruins da equipe que permitiram ao rival Porto abrir vantagem na liderança do Campeonato Português e ganhar a competição. O auxiliar vai cumprir mandato tampão à frente da equipe enquanto a diretoria busca novo treinador.