Jorge Jesus chega ao Rio e vê renovação de contrato com o Flamengo mais próxima

O "Mister" está de volta ao Rio de Janeiro. Depois de passar férias em Portugal, o técnico português Jorge Jesus desembarcou nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na capital fluminense, e em seu primeiro contato com a imprensa falou sobre sua situação no Flamengo. Revelou que não discutiria a extensão do seu contrato, que vence em maio deste ano, antes do final da temporada passada e que acredita que a renovação está bem próxima.

"Vamos acabar com essa especulação. Quero que todos os flamenguistas percebam isso. Nós, (Marcos) Braz, eu, Bruno (Spindel) e o presidente (Rodolfo Landim), antes de acabar a temporada nos reunimos para pensar nesta possibilidade. Da minha parte, disse que só queria pensar nisso quando acabasse o Mundial. Foi isso. Estou chegando ao Brasil e seguramente estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", garantiu o técnico.

Neste início de temporada, o Flamengo está disputando o Campeonato Carioca com um time formado por jogadores sub-20. Será assim até o final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual, já que os atletas da equipe principal só retornarão das férias na próxima segunda-feira e o primeiro jogo deles será no dia 16 de fevereiro contra o Athletico-PR, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil.

Assim, a primeira semana de Jorge Jesus no Brasil será de planejamento da temporada. Uma de suas missões na volta do elenco principal será conversar com Gabriel, que tem seus direitos econômicos atrelados à Inter de Milão e ainda não renovou contrato para 2020.

"Na minha chegada hoje (segunda-feira) ao Brasil vou ter a possibilidade de conversar com ele. Tenho confiança muito grande nele, um carinho muito especial, como por todos os jogadores do Flamengo. Com certeza vou conversar com ele", disse o português, que quer aproveitar o tempo disponível para acompanhar o time sub-20 no Campeonato Carioca.

"Vou acompanhar mais os meninos, vou ver os jogos, o treinador vai continuar a ser o Mauricio (Souza). Para mim, vai ser bom porque alguns meninos da equipe sub-20 que não conheço vou ter oportunidade de conhecê-los melhor", completou.