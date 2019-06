Jorge Jesus comanda o 1º treino no Flamengo e pede: 'É ganhar, ganhar e ganhar'

O português Jorge Jesus comandou nesta quinta-feira o seu primeiro treinamento como técnico do Flamengo. No CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, começou o dia com uma reunião com todo o elenco na sala de entrevistas. Depois, foi a campo para as primeiras atividades com bola e até "participou" do aquecimento ao correr junto com os jogadores em volta dos gramados do local.

A única ausência do primeiro dia de trabalho do português com os atletas foi o meia Diego. Por causa de um voo cancelado após uma semana de folga, o jogador só se reapresentará nesta sexta-feira. Com um edema muscular, ele ainda será reavaliado pelo departamento médico antes de ir a campo.

Na reunião com o elenco, Jorge Jesus teve a companhia do vice de futebol Marcos Braz e do diretor Bruno Spindel. E avisou os jogadores: "O mais importante não é o treinador, não é o jogador... é o Flamengo. Portanto, temos todos que olhar para o objetivo. Não se pode falar de outra maneira nesse clube. É ganhar, ganhar e ganhar", afirmou o técnico em um vídeo divulgado pelo clube nas suas redes sociais.

Quem ainda não apareceu foi o lateral-direito Rafinha, única contratação já confirmada neste período de paralisação do calendário nacional. O jogador cumpre os últimos dias de férias após defender o Bayern de Munique e tem apresentação marcada para esta segunda-feira.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos - oito atrás do líder Palmeiras -, o Flamengo está ainda nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Copa Libertadores. Pela competição nacional, encara o Athletico-PR nos dias 10 e 17 de julho. Pelo torneio continental, o adversário será o Emelec, do Equador, nos dias 24 e 31 do mesmo mês.