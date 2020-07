Jorge Jesus diz que deixa o Flamengo com 'eterna gratidão' e 'sem cicatrizes'

Horas após decidir encerrar a sua vitoriosa passagem de 13 meses pelo Flamengo, o técnico Jorge Jesus divulgou uma nota oficial em que declarou carregar "eterna gratidão" pelo que viveu à frente do time. O treinador português, que vai retornar ao Benfica, afirmou que a saída e o rompimento não vão deixar cicatrizes.

"Foram 13 meses de uma união perfeita, tempo em que fui muito feliz, me senti em casa, tivemos conquistas inesquecíveis. Mas hoje nos reunimos com a diretoria do Flamengo e decidimos que era o momento de encerrar nossa relação, sem mágoas, ressentimentos. Um rompimento que não deixará cicatrizes, somente lembranças de vitórias e títulos, de emoções que carregarei para toda vida. Fim de um ciclo, chegou a hora de voltar a Portugal", afirmou, em texto publicado no seu perfil no Instagram.

Leia Também Braz diz que Jesus sai pela porta da frente e pede calma para definir substituto

Jesus também avaliou que o Flamengo seguirá sendo protagonista após a sua saída por sua estrutura, jogadores e dirigentes. "O Flamengo, tenho certeza, seguirá sua trajetória vitoriosa porque conta com elenco e estrutura à altura de sua grandeza. Ao clube, sua diretoria e seus funcionários, a esse grupo fantástico de jogadores, à nação rubro-negra, minha eterna gratidão, vocês permanecerão para sempre em meu coração", acrescentou.

À frente do Flamengo, Jesus conquistou seis títulos. Sob o seu comando, o time faturou Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2019 e a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca neste ano.