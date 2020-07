Jorge Jesus elogia Flamengo, mas diz que na final tudo pode acontecer

Depois de mais uma vitória do Flamengo, desta vez sobre o Volta Redonda, por 2 a 0, o técnico Jorge Jesus elogiou a consistência da equipe, que segundo sua visão, está cada vez melhor. Entretanto, ele lamentou as oportunidades perdidas nesta semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, realizada nesta tarde no Maracanã.

"Fizemos três jogos muito parecidos. Neste jogo tivemos que correr mais, pois o Volta Redonda é um adversário mais forte do que os outros dois. Fizemos dois gols, mas poderíamos ter feito quatro ou cinco. De qualquer maneira, foi uma equipe muito equilibrada e sólida. Mais uma vez não sofremos gols. Cada vez essa equipe está melhor", garantiu Jesus.

O português também comentou sobre as atuações dos atacantes Bruno Henrique, que marcou os dois gols da partida, e de Gabriel, que deu linda assistência para que o placar fosse aberto e deu o passe para o segundo gol. "Todos são fundamentais na equipe. O Bruno Henrique esteve melhor nesse jogo, não só pelos gols. Mas na movimentação durante a partida, foi melhor do que no último duelo. O Gabriel é um goleador e se alimenta dos gols, mas é um jogador que também cria oportunidades com facilidade. Esta equipe está muito bem e é uma pena que terá que parar outra vez. É uma situação que ninguém pode controlar, que é a pandemia, então temos que seguir as regras", acrescentou.

Agora na final da Taça Rio, o Flamengo pode ser campeão estadual, porque já venceu o primeiro turno, a Taça Guanabara, e possui melhor campanha geral. Jorge Jesus reconheceu que o time está em um momento melhor, porém alertou que em uma final tudo pode acontecer. "Vamos nos preparar para esse jogo, com muito respeito, assim como fazemos com todos os adversários. Temos humildade para reconhecer a história e o valor do Fluminense. Antes do jogo o Flamengo está melhor, mas em uma final tudo pode acontecer, não há favorito. Queremos que seja um grande jogo e digno da rivalidade", projetou.