Jorge Jesus enaltece Flamengo após empate e vê gol mal anulado pelo VAR

"Quero dar os parabéns ao Flamengo". Foi assim que Jorge Jesus abriu a entrevista coletiva após o empate com o Grêmio, por 1 a 1, na arena do clube gaúcho, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.

O treinador português enalteceu a postura do Flamengo mesmo atuando fora de casa e acredita que o seu time foi melhor que o adversário ao longo dos 90 minutos, tanto que marcou quatro gols, mas apenas um valeu. Os outros três foram anulados.

"Quero dar os parabéns ao Flamengo, que fez uma partida extraordinária. O Flamengo foi melhor em todos os aspectos e merecia a vitória. Revi e não sei como o árbitro anulou o gol do Gabigol", destacou Jorge Jesus.

O lance citado pelo treinador foi aos 23 minutos do primeiro tempo. Gabigol recebeu de Bruno Henrique dentro da área e bateu forte. Paulo Victor acabou aceitando, mas o bandeirinha assinalou impedimento do atacante, que foi confirmado após consulta do VAR.

Jorge Jesus também falou sobre o desgaste físico dos jogadores. Nesta quarta-feira, o lateral Filipe Luis, o meio-campista Gerson e o meia Arrascaeta deixaram o campo reclamando de dores e serão avaliados pelo departamento médico.

"Não vi o time desgastado. Vi time com velocidade, técnica... A fadiga é algo normal, porque a intensidade do jogo é muito alta e os jogadores chegam ao limite físico e psicológico", comentou o treinador, que evitou antecipar se vai poupar titulares diante da Chapecoense, no domingo, na Arena do Condá, pelo Campeonato Brasileiro.