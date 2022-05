Jorge Jesus se 'oferece' ao Flamengo e dá prazo para diretoria: 'posso esperar até o dia 20'

Desde que Jorge Jesus deixou o Flamengo, em 2020, o torcedor rubro-negro sonha com o retorno do treinador português. O 'Mister', como foi apelidado pela torcida e atletas, pela primeira vez admitiu que tem interesse em regressar ao time da Gávea, treinado atualmente pelo compatriota Paulo Sousa. Jesus ainda deu um prazo para caso a diretoria rubro-negra tenha interesse no negócio.

"Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho de decidir a minha vida profissional", revelou o treiandor ao colunista Renato Maurício Prado, do Uol.

Jorge Jesus também disse que a pandemia da covid-19 foi crucial para ele não seguir no Flamengo mesmo após a renovação de contrato. De acordo com o treinador português, ele ficou "completamente só" durante o isolamento no Brasil e, quando surgiu o convite de comandar o Benfica, aceitou a proposta para poder ficar mais próximo da família.

Antes do acerto com Paulo Sousa, a diretoria do Flamengo chegou a conversar com Jorge Jesus durante as buscas pelo sucessor de Renato Gaúcho, mas o português estava empregado no Benfica na época. Parte da diretoria do Fla esteve em Portugual. Ele contou ainda que não recebeu proposta oficial nem foi questionado se gostaria de voltar ao clube do Rio. Outro empecilho para o acordo no passado foi o pagamento da multa de 10 milhões de euros (R$ 52,8 milhões) para ele ser liberado pelo clube português. O Fla não tinha como bancar.

A notícia chega em um momento de rusgas entre a torcida do Flamengo e Paulo Sousa, que deixou a seleção da Polônia para assumir o cargo de técnico no time da Gávea. Além das críticas, a equipe rubro-negra não conquistou o Estadual diante do Fluminense apesar de ser favoerita. Na Libertadiores, faz boa campanha no Grupo H, com 10 pontos em quatro jogos.

Jorge Jesus chegou ao Rio na última semana como "turista", como ele próprio disse a repórteres. Desde então, ele foi à Sapucaí acompanhar os desfiles das escolas de samba no carnaval e foi flagrado assistindo ao jogo entre Botafogo e Juventude, no Nilton Santos, pelo Braisleirão. O convite para a partida foi feito por Luís Castro, técnico alvinegro e amigo pessoal de Jesus.

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo durou cerca de um ano entre 2019 e 2020. Neste período, o time carioca conquitou o Campeonato Braisleiro, a Libertadores, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Depois de ser demitido do Benfica, ele disse ter tudo algumas ofertas de trabalho, mas preferiu esperar o fim da temporada na Europa para retomar sua carreira.