Jorge Jesus prepara Flamengo com Rodinei e Gabriel para clássico

A presença de Gabriel no comando do ataque e de Rodinei na lateral-direita deverão ser as novidades do Flamengo no clássico contra o Vasco, sábado, no Mané Garrincha, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi o que indicou o técnico Jorge Jesus em atividade realizada no Ninho do Urubu.

O trabalho do Flamengo só teve os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Mas, na parte da atividade tática que os jornalistas observaram, Gabriel, recuperado de lesão, trabalhava na equipe principal, assim como Rodinei.

Autor de 22 gols em 33 jogos pelo Flamengo nesta temporada, Gabriel não entra em campo desde a decisiva atuação contra o Emelec, em 31 de julho, quando marcou duas vezes no confronto em que o time avançou, na disputa de pênaltis, em seu primeiro mata-mata na Copa Libertadores. Mas agora fará sua volta ao time. Já Rodinei foi o escolhido para ocupar a vaga do lateral-direito Rafinha, suspenso do clássico do fim de semana.

Diminuindo qualquer dúvida sobre a sua presença no confronto com o Vasco, o goleiro Diego Alves treinou no campo nesta quarta, após só ficar na academia na atividade de terça. Assim, o time deve entrar em campo no sábado com a seguinte formação: Diego Alves; Rodinei, Thuler, Pablo Marí e Filipe Luís; Cuéllar, Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabriel.

Na preparação para o clássico, o Flamengo voltará a treinar às 10 horas desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. Vindo de vitória sobre o Grêmio no fim de semana, o time é o terceiro colocado do Brasileirão com 27 pontos somados em 14 jogos.