Jorge Jesus rescinde contrato e não é mais técnico do Benfica

Jorge Jesus não é mais técnico do Benfica. Em reunião realizada nesta terça-feira, a diretoria do clube e o treinador português, em comum acordo, decidiram rescindir o vínculo entre as partes um ano e quatro meses depois que o Mister voltou ao clube em 2020. O término do contrato estava previsto para junho de 2022.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, de comum acordo entre as partes, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica. A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro", informou o clube em nota. Nélson Veríssimo vai assumir as funções de treinador da equipe até o final da temporada.

A demissão vem como efeito da turbulência que tomou conta do clube de Lisboa nos últimos dias. Jorge Jesus, que já não vinha agradando os torcedores por conta de maus resultados em campo, desagradou a diretoria na semana passada quando resolveu sentar com dirigentes do Flamengo para negociar um possível retorno ao Brasil.

Tanto Benfica, quanto o Mister, contudo, afirmaram que o desejo de ambas as partes era a continuidade do treinador no comando da equipe.

O cenário, porém, voltou a ficar incerto na quinta-feira passada, quando o Benfica foi dominado no clássico contra o Porto, perdeu para o rival por 3 a 0, e foi eliminado da Taça de Portugal. Jorge Jesus estava suspenso e não comandou a equipe na beira do gramado. Dirigentes do Flamengo chegaram a ir para o estádio acompanhar a partida.

Nesta segunda-feira, um desentendimento com o treinador fez os jogadores do Benfica se recusarem a treinar. Segundo a imprensa portuguesa, Jorge Jesus afastou Pizzi, um dos capitães da equipe, e o colocou para treinar separado do restante do elenco. Os outros jogadores não concordaram, saíram em defesa do colega e, em forma de protesto, afirmaram que não iriam treinar. Jorge Jesus voltou atrás da decisão e reincorporou Pizzi.

Jorge Jesus, que já treinou o Benfica entre 2009 e 2015, deixa a equipe nesta segunda passagem com 53 vitórias, 16 empates e 14 derrotas em 83 partidas disputadas. O Benfica ocupa a 3ª colocação do Campeonato Português e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A quipe portuguesa enfrenta o Ajax, em fevereiro.