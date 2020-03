Jorge Jesus testa positivo em exame para coronavírus e aguarda contraprova

O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, deu positivo para o teste de coronavírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira à tarde pelo site oficial do clube carioca. Segundo o comunicado, o resultado foi positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova será feita ainda nesta terça. O "mister", de 65 anos, está sendo acompanhado pelo departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável.

A diretoria rubro-negra anunciou também nesta terça-feira a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base por pelo menos uma semana. A federação do Rio suspendeu o Campeonato Carioca por 15 dias.

Segundo informação da diretoria, os demais membros do departamento de futebol e comissão técnica deram negativo para o teste de coronavírus.

No sábado, durante a vitória do Flamengo sobre a Portuguesa, por 2 a 1, na terceira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, Jesus se emocionou muito ao saber da morte de Mario Veríssimo (massagista), seu amigo com quem trabalhou na Estrela da Amadora, primeira vítima fatal em Portugal do coronavírus.