Jorge Luis Pinto é o novo treinador de Honduras

O colombiano Jorge Luis Pinto foi anunciado neste sábado como o novo treinador da seleção de Honduras. Depois do excelente trabalho no comando da Costa Rica durante a disputa da última Copa do Mundo, no Brasil, ele chega com o objetivo de levar o futebol hondurenho ao Mundial de 2018, na Rússia.

Sob o comando de Jorge Luis Pinto, a Costa Rica foi uma das sensações da Copa, ao se classificar num grupo que tinha Itália, Inglaterra e Uruguai. Depois, só caiu nas quartas de final, ao perder nos pênaltis para a Holanda. Mesmo depois dessa campanha, o técnico colombiano deixou o cargo.

Desempregado desde o término da participação da Costa Rica na Copa, Jorge Luis Pinto foi contratado neste sábado para comandar Honduras. Ele irá substituir o costarriquenho Hernán Medford, que tinha assumido o cargo em julho, com vínculo de 1 ano, e foi dispensado na última terça-feira.

Honduras esteve nas duas últimas edições da Copa do Mundo - sua outra participação no torneio foi em 1982. No Brasil, o treinador da seleção era o também colombiano Luis Fernando Suarez, que somou três derrotas no Grupo E, para França, Suíça e Equador, e foi eliminado precocemente.