Jorge Salgado vence eleições online no Vasco; pleito seguirá na justiça

Neste sábado, o empresário Jorge Salgado venceu as eleições para presidente realizadas no Vasco da Gama. Salgado tem 73 anos e trabalha com o setor financeiro. O pleito foi realizado de forma online. Na última semana, Luiz Roberto Leven Siano havia sido o mais primeiro colocado na votação presencial, que foi suspensa após decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Na votação online, houve 3.054 votos. Jorge Salgado recebeu 1.682 votos, enquanto Julio Brant 1.326. Houve ainda 11 votos brancos e 35 nulos. 90% dos votos foram dados remotamente, enquanto o restante pôde ser dado na sede do Calabouço, no centro do Rio de Janeiro.

Salgado comentou a vitória conquistada neste sábado, porém ressaltou a necessidade de esperar os próximos acontecimentos judiciais da eleição vascaína.

Na votação realizada no sábado anterior, havia cinco postulantes ao cargo: o atual presidente Alexandre Campello, Luiz Roberto Leven Siano, que recebeu a maioria dos votos, além de Julio Brant, Jorge Salgado e Sérgio Frias.

Campello não participou da versão online da eleição sob a justificativa de dar isenção ao processo. Já Leven Siano e Frias não participaram por entender que a eleição já foi resolvida na última semana. Leven Siano tenta reverter a decisão do STJ e assegurar sua eleição.