Jorge Sampaoli admite procura do Racing, mas garante estar focado no Santos

Assunto mais comentado neste final de ano no Santos, o futuro de Jorge Sampaoli novamente foi abordado na entrevista coletiva com o treinador argentino. Após a vitória do time alvinegro por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro, o técnico admitiu o interesse do Racing.

Na última quinta-feira, o ex-jogador e diretor de futebol do Racing, Diego Milito, veio ao Brasil para conversar com Sampaoli. A intenção do clube argentino, atual campeão nacional, é contratar o técnico do Santos para substituir Eduardo Coudet, que já anunciou sua saída e deve assumir o Internacional na próxima temporada.

"A intenção do Racing é real. Tenho boa relação com Milito (diretor de futebol), mas é algo geral", declarou Sampaoli. O treinador não confirmou que fica e nem que sai. No momento, não quis estender a discussão porque garantiu estar focado em ajudar o Santos a fazer o maior número de pontos possível no Campeonato Brasileiro.

"Expliquei (para Milito) sobre o foco até 8 de dezembro, quero fazer mais pontos, fazer história. Não quero ouvir outra possibilidade. Se posso analisar outra equipe para 2020, faltaria respeito ao Santos. E nunca faria. Não sinto isso", afirmou.

Sampaoli tem contrato com o Santos até o final de 2020. No entanto, não deve cumpri-lo. Sua permanência no clube da Baixada Santista é muito improvável principalmente pela relação ruim com o presidente José Carlos Peres, que já avisou que não vai contratar jogadores caros na próxima temporada, contrariando o desejo do treinador de montar um time forte.

Com o triunfo diante do Cruzeiro, o time paulista, atual vice-líder, com 68 pontos, se garantiu na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem. Na quinta-feira, vai ao Ceará para enfrentar o Fortaleza, às 20 horas, pela 35ª rodada do Brasileirão.

"Estamos buscando o melhor, queremos superar os 71 pontos da equipe de 2016. Queremos estar na história desse clube. Só pensamos na partida de quinta", disse Sampaoli.