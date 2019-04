Jorge Sampaoli confirma Vanderlei como titular do Santos no Brasileirão

O técnico argentino Jorge Sampaoli parece ter se rendido ao talento do goleiro Vanderlei, essencial para o triunfo do Santos por 2 a 1 sobre o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, na estreia do Campeonato Brasileiro, ao segurar o ataque do time gaúcho com defesas impressionantes.

Depois da atuação brilhante, o treinador elogiou Vanderlei e confirmou que ele, dentro do rodízio implementado, será titular no Brasileirão e Everson ficará na meta nos jogos da Copa do Brasil - o time já está classificado às oitavas de final.

"Temos de tomar decisões todo tempo. Seguramente Éverson seguirá na Copa do Brasil e Vanderlei estará no Brasileirão", garantiu. "Vanderlei teve uma atuação que ajudou muito o time. Hoje (domingo) mostrou quem é. Isso o consolida como o goleiro de sua história", prosseguiu o comandante argentino.

Vanderlei fez ao menos cinco intervenções importantes na Arena Grêmio e foi decisivo para a vitória. No lance de maior brilho, fez três defesas seguidas, salvando com o pé a finalização de Diego Tardelli na pequena área e as tentativas de André na sequência.

PROVOCAÇÃO

Após a vitória em Porto Alegre, o Santos provocou o Grêmio com duas brincadeiras em seu perfil no Twitter. Primeiro, o clube paulista disse que Sampaoli venceria Renato Gaúcho até em um duelo no futevôlei, modalidade da qual os dois técnicos são adeptos.

Depois, o Santos disse que a estátua em frente à Vila Belmiro de Zito, ídolo santista, é maior que a de Renato Gaúcho, recém-inaugurada pelo clube gaúcho. "Venceu o time que tem a maior estátua!", brincou a equipe paulista.