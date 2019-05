Jorge Sampaoli faz duelo tático com Fernando Diniz na Vila Belmiro

Depois de começar em alta com a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, o Santos recebe o Fluminense nesta quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. A equipe busca engatar uma boa sequência de vitórias. Após superar Renato Gaúcho no duelo particular dos treinadores no domingo, Jorge Sampaoli vai encarar Fernando Diniz, treinador da nova geração que tem um estilo parecido com o seu, baseado na ofensividade e no apreço pela posse de bola. Os dois também têm em comum a valorização do jogo bonito, sem perder a eficiência tática da equipe.

Essas semelhanças ficaram claras na semana passada, quando ambos participaram, ao lado de Tite, do encontro “Somos Futebol – Técnicos e Táticas”, promovido pela CBF no Rio.

Nesse duelo tático, o argentino pode ter um desfalque importante. Jean Mota, artilheiro e melhor jogador do Campeonato Paulista, disse que não está “100%” e pode ficar fora. “Sofri um pisão e não pude jogar a partida inteira. Ainda estou me recuperando e não sei se jogo”, comentou durante o evento de divulgação do novo uniforme.

O setor ofensivo é um dos pontos de interrogação. Depois da boa partida diante do Grêmio, Eduardo Sasha pode pintar novamente na escalação inicial no lugar de Rodrygo. Na lateral, Felipe Jonatan é cotado para a vaga de Jorge. O atacante e o lateral-esquerdo reservas fizeram os gols da vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre.

Ausências certas são Derlis González, suspenso após expulsão contra o Grêmio, e Arthur Gomes, que será emprestado até o fim do ano para a Chapecoense. Outro que pode estar de saída é o volante Yuri, especulado justamente pelo adversário de hoje na Vila. O lateral-esquerdo Orinho também foi afastado e deve sair do clube.

“Deve ser um jogo equilibrado, eles gostam da bola e marcam bem no meio. Que seja um grande espetáculo. O Fluminense perdeu na primeira rodada, mas pode vir com tudo. Não tem time fraco. Todos buscam o título”, afirmou o volante Jean Lucas, ex-Flamengo, em entrevista no CT Rei Pelé.

Fluminense em busca da 1ª vitória

Apesar do revés na estreia no Brasileirão, contra o Goiás, o Flu deve ter poucas ou nenhuma mudança diante do Santos. Diniz ficou satisfeito com o desempenho de sua equipe e, se houver alguma alteração, esta deve ser a entrada de Pedro entre os titulares. O centroavante é o principal destaque do atual elenco, mas esteve em campo em apenas três jogos desde que se recuperou da grave lesão no joelho e, portanto, ainda não está no ritmo ideal.

"Pedro é o desafogo. Ele segura a bola para o time vir de trás. Poucos no Brasil conseguem fazer isso", elogiou Gilberto, que também ressaltou a necessidade de Pedro estar bem fisicamente para auxiliar na marcação. Pedro, hoje, precisaria ajudar mais na marcação. Ele não fazia isso tanto no ano passado", disse o lateral, que garante não saber quem serão os titulares.

Na última atividade Pedro foi um dos jogadores testados por Diniz, mas ele deve mesmo começar o jogo no banco de reservas e Yony González entre os 11.

Outras possibilidades de formação seria a entrada do meia Leo Artur na vaga do volante Allan. O meia Guilherme e o atacante Kelvin, anunciados como reforços nesta semana, não devem ser relacionados para o duelo.

SANTOS X FLUMINENSE

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli

FLUMINENSE: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Allan; Everaldo, Luciano e Yony. Técnico: Fernando Diniz.

JUIZ: Wilton Pereira Sampaio (GO).

LOCAL: Vila Belmiro

HORÁRIO: 19h15

NA TV: Pay-per-view