Jorge Sampaoli reduz lista chilena e corta três da Copa do Mundo

SANTIAGO - O técnico Jorge Sampaoli anunciou neste sábado os primeiros três cortes da lista de 30 pré-convocados anunciados durante a semana para defender a seleção chilena na Copa do Mundo desse ano.

O treinador ainda terá que tirar outros quatro jogadores da convocação, uma vez que apenas 23 serão inscritos no dia 2 de junho.

Durante uma reunião na Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP), Sampaoli anunciou a liberação do zagueiro Enzo Andía, da Universidad Católica, e dos atacantes Esteban Paredes, do Colo Colo, e Gustavo Canales, do Unión Española.

"A comissão técnica agradece esses jogadores por seu compromisso desde a convocação", disse. Com os cortes, a lista chilena conta agora com 27 nomes, sendo que três deles atuam no futebol brasileiro: o lateral Mena, do Santos, o volante Aránguiz, do Internacional, e o meia Valdivia, do Palmeiras.

O time chileno está no Grupo B do Mundial, ao lado de Espanha, Holanda e Austrália, adversária da estreia no dia 13 de junho, na Arena Pantanal.