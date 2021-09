Jorge treina e pode ficar no banco do Palmeiras, sábado, contra a Chapecoense

O lateral-esquerdo Jorge foi a novidade do treino do Palmeiras, nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O defensor participou de toda a atividade, demonstrando estar totalmente preparado fisicamente, após passar por um período de recondicionamento físico por ter sido submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo no fim do ano passado.

O atleta deverá ser liberado para atuar até o fim de semana e poderá ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira para compor o banco de reservas na próxima partida, sábado, contra a Chapecoense, às 17h, na Arena Condá, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que atuaram na derrota, por 3 a 1, diante do Flamengo, domingo, fizeram atividades regenerativas, enquanto os reservas fizeram um trabalho técnico e tático no gramado. Zé Rafael, expulso contra o Flamengo, não vai poder atuar em Santa Catarina.

Apesar da derrota, o Palmeiras continua na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mas se distanciou mais do líder Atlético-MG, que alcançou os 42, após vencer o Fortaleza, no Ceará. O time volta a treinar nesta terça-feira, às 16h, na Academia de Futebol.