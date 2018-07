Jorge treina e pode reforçar o Flamengo contra o Grêmio no domingo

O técnico Zé Ricardo comandou um treino tático na manhã desta quinta-feira no Flamengo. E, embora boa parte da atividade tenha sido fechada à imprensa, o clube informou que o trabalho contou com a presença do lateral-esquerdo Jorge.

Depois de desfalcar a equipe por algumas partidas, com um problema no joelho esquerdo, Jorge tinha retornado aos treinos há cerca de dez dias. Mas, pouco depois, voltou a sentir dores e terminou a semana afastado das atividades com o restante do elenco.

Aparentemente recuperado do incômodo no joelho, o lateral deve figurar como opção no banco de reservas para o duelo de domingo, contra o Grêmio, no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro. Já Willian Arão e Guerrero, suspensos, estão fora.

No treino desta quinta-feira, o elenco iniciou com um aquecimento no Centro de Excelência em Performance. Depois, por cerca de uma hora, fez um trabalho tático. Por fim, já com a presença da imprensa, os jogadores treinaram finalização. O Flamengo está na sexta colocação do Brasileirão, com 34 pontos somados.