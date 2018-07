Jorge Valdano acredita que derrota fará Real Madrid 'amadurecer'

MADRI - O diretor-geral do Real Madrid, Jorge Valdano, afirmou que a goleada de 5 a 0 sofrida contra o Barcelona, no clássico da última segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol, servirá para o time "seguir amadurecendo", embora já conte com uma série de jogadores consagrados e experimentado, como é o caso do português Cristiano Ronaldo e do goleiro espanhol Casillas.

Sincero, o dirigente admitiu a superioridade do Barcelona no confronto e tentou mostrar um discurso otimista para o futuro. "Foi uma partida que nos ajudará a entender o futebol de máximo nível e a seguir amadurecendo. O (Real) Madrid é uma equipe de homens e situações assim põem à prova a honra. Todos saberemos sair desta situação", afirmou Valdano.

"Nós batemos de frente com um grande Barcelona, que fez um jogo soberbo, com muita continuidade e acertando desde o princípio", reforçou o ex-jogador da seleção argentina campeã do mundo em 1986.

Valdano, porém, lembrou que o Real Madrid precisa levantar a cabeça e acreditar no bom trabalho que vem sendo realizado pelo técnico português José Mourinho. "Temos jogadores de muita categoria, um treinador competente e isso (a goleada) não pode ser um golpe definitivo na rodada 13 da Liga (Espanhola)", enfatizou.

O dirigente ainda lembrou que o Real terá a chance de dar o troco no Barcelona no duelo válido pelo segundo turno do Campeonato Espanhol, que será realizado em Madri. "Aplaudimos o Barcelona com toda a desportividade e esperamos que na volta nós sejamos capazes de dar uma exibição", vislumbrou.