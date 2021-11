Jorge volta a treinar no campo e Abel Ferreira vai ganhando opções no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira não se cansa de dizer, após os jogos, que o Palmeiras completo é muito forte. O português sofreu quando jogou com desfalques e, faltando pouco mais de três semanas para a final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, em Montevidéu, vai ganhando opções a cada dia. Nesta quarta-feira, um dia após a volta de Mayke, o lateral-esquerdo Jorge iniciou a transição da fisioterapia para o campo ao também trabalhar no gramado.

No jogo do dia 27 de novembro, contra os cariocas, no estádio Centenário, Marcos Rocha será desfalque por suspensão. Nos últimos dias, Abel Ferreira viu Gabriel Menino retornar e virar opção. Nos últimos dois trabalhos, Mayke aumentou o leque para a ala direita ao treinar forte e em tempo integral. É o favorito para a decisão da Libertadores caso esteja bem.

Piquerez vem atuando na lateral-esquerda, mas em breve será desfalque para servir o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas. A volta de Jorge servirá para o treinador não precisar improvisar no setor e, ao mesmo tempo, ter opção de escolhas para a grande final.

O camisa 6 trabalhou tanto no Centro de Excelência quanto no gramado nesta quarta-feira. Recuperado de lesão na coxa esquerda, Jorge finaliza sua recuperação para ficar à disposição depois de cinco jogos de ausência.

Espécie de trunfo por atuar na defesa e também no meio-campo, Danilo Barbosa entrou no decorrer do jogo contra o Grêmio e festejou ser útil ao servir Breno Lopes no terceiro gol. Ele espera seguir ajudando o Palmeiras e sonha em atuar, mesmo que pouco tempo, no clássico de domingo diante do Santos, na Vila Belmiro.

"Independentemente de estar jogando muitos minutos ou não, o meu foco é sempre o mesmo: entrar e dar o meu melhor para ajudar o grupo", afirmou. "Foi um jogo que começou com certa dificuldade e o grupo conseguiu correr atrás do resultado. E depois a gente consolidou com o terceiro gol, quando pude ajudar com a assistência. Fico grato porque é sinal que venho trabalhando de maneira positiva", concluiu Danilo Barbosa.