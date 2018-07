Jorge Wagner admite contato e Pedro Carmona sente a pressão

SÃO PAULO - Enquanto aguarda o desfecho da novela Kleber, o Palmeiras continua sua procura por reforços. Um dos jogadores pedidos pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o meia Jorge Wagner confirmou ao Estado, que recebeu um contato do clube, mas deixou para falar do assunto no final do ano.

"Falei com o meu empresário e no final do ano vamos conversar sobre esse assunto (transferência para o Palmeiras). Meu empresário falou que foi procurado por alguém do clube, mas para sair envolve muita coisa", disse o meia, que está no Kashiwa Reysol, do Japão, onde tem contrato até o fim do ano que vem.

O jogador, que teve destaque no Brasil atuando por São Paulo e Cruzeiro, sofreu com os terremotos que atingiram a região em julho, mas independentemente disso, está feliz no Kashiwa, onde é um dos destaques da equipe. Entretanto, não descarta a possibilidade de um dia voltar.

Jorge Wagner foi indicado por Felipão por sua especialidade nos cruzamentos. Com 32 anos, ele tem atuado mais como meia no futebol japonês e a ideia era utilizá-lo ao lado de Marcos Assunção, ganhando mais uma opção na bola parada.

Caso acerte com o Palmeiras, Jorge Wagner chega para ser concorrente de Pedro Carmona, que apesar da expectativa da torcida ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos. O empresário do atleta, Fernando Otto, revelou o motivo de seu jogador não ter o início de carreira esperado no clube.

"A bola está queimando em seu pé. Com todo respeito aos times, mas jogar no Criciúma é um nível e no Palmeiras é outro. Ele sabe que não está treinando bem para ter chance e ele sabe que não é merecedor de ter uma sequência maior. Ele tem cabeça boa e vai dar a volta por cima", disse o agente ao Estado. Ele ainda culpou a fase do time pela situação do jogador.

"Ele chegou em um momento muito difícil do Palmeiras. Esse ano o negócio está ruim para todo mundo, mas ele tem força de vontade", avisou Otto, que ainda ironizou. "Se o Messi estivesse no Palmeiras, ele não estaria jogando bem também. A situação está bem complicada, mas ano que vem vai melhor, aposto."