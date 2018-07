Jorge Wagner diz que objetivo do São Paulo ainda é G-4

O São Paulo está apenas na nona colocação do Campeonato Brasileiro, seis pontos atrás do quarto Botafogo, que hoje garantiria vaga na Copa Libertadores. Apesar da situação complicada, o meia Jorge Wagner garantiu que o objetivo da equipe ainda é garantir vaga no G-4.

Veja também:

BASILEIRÃO - Classificação | Resultados

"Nosso objetivo é o G-4. O título está difícil, mas temos muita coisa ainda neste campeonato. Uma vaga na Libertadores seria muito importante para o grupo para manter esta sequência de participações nesta competição", garantiu o jogador.

Confirmado como titular para a partida contra o Vasco, neste domingo, Jorge Wagner disse que será importante retornar em um confronto decisivo. A última vez que iniciou uma partida foi diante do Avaí, no início de outubro. "Depois de um mês, é muito importante retornar em um momento importante e decisivo para o time. Temos de encarar com naturalidade. Vou procurar fazer o melhor para que o time possa sair de campo com a vitória", finalizou.