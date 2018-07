Jorge Wagner exalta Botafogo e já projeta Libertadores

RIO - De volta ao Brasil após três anos, o lateral e meia Jorge Wagner exaltou nesta sexta-feira o Botafogo e já começou a projetar a Copa Libertadores, torneio que venceu em 2006 com a camisa do Internacional. O novo reforço, de 35 anos, acredita que poderá ajudar o time carioca a brilhar na competição com sua experiência.

"Jogar uma Libertadores é uma experiência muito boa. Temos um grupo experiente, com jogadores que já tiveram passagem na Libertadores e no futebol da Europa. Hoje o Botafogo tem jogadores experientes e capacitados para que disputemos uma boa Libertadores", projetou Jorge Wagner.

Para ajudar o time na competição sul-americana, o jogador acredita que terá facilidade no processo de readaptação ao futebol brasileiro. "Acho que não terei problemas. Claro que, quando se retorna ao país após três anos, requer um pouco de tempo. Mas acredito que com o time que temos aqui, com um elenco de qualidade, vou fazer uma boa readaptação. Espero contar com a ajuda de todos", disse.

A amizade com alguns jogadores do Botafogo também deve ajudar Jorge Wagner no retorno ao Brasil. "Bolívar é um grande jogador. Também joguei com o Jefferson no Cruzeiro. São grandes profissionais e, a cada ano que passa, o clube contrata bons jogadores. É uma das coisas que me fez optar pelo Botafogo. Tem bons jogadores capacitados para disputar títulos".

"Também é uma satisfação muito grande estar ao lado de um grande jogador como o Seedorf, que conquistou vários títulos na Europa. Não só ele como outros que estão surgindo. Realmente estou muito feliz", afirmou Jorge Wagner, satisfeito com o contrato de um ano com o Botafogo.