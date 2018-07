Jorge Wagner faz teste e acelera recuperação

O meia Jorge Wagner ficou mais próximo de retornar aos treinos no São Paulo ao fazer um teste físico na manhã deste sábado. Ele se recupera de uma cirurgia na mão esquerda e realizou o Soccer Test, que avalia a condição aeróbia dos jogadores, no CT da Barra Funda, sob supervisão do preparador físico Sérgio Rocha e também do analista de desempenho Wellington.

A expectativa é que Jorge Wagner volte a treinar com o grupo do São Paulo nos últimos dias da próxima semana, mas apenas em trabalhos físicos e táticos, que não exigem contatos, já que ele ainda usa uma proteção na mão. Além do meia, Ilsinho, Zé Vitor, Bruno Uvini, Carleto, Lucas, Casemiro e Lucas Gaúcho também realizaram a avaliação.

O restante do grupo do São Paulo realizou um treinamento de musculação com o preparador físico Carlinhos Neves. Os atacantes Dagoberto, com um trauma no joelho esquerdo, Fernandinho, com dores na região lateral da perna direita, realizaram tratamento, mas não preocupam para o jogo com o Cruzeiro, na quarta-feira. O grupo ganhou o domingo de folga e volta a treinar na segunda-feira.