Jorge Wagner inspira promessas do São Paulo

A despedida de Jorge Wagner do São Paulo, domingo, no Estádio do Morumbi, após a vitória por 4 a 0 sobre o Atlético Mineiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro chamou a atenção de promessas do clube. O atacante Lucas Gaúcho afirmou que o meia serve de inspiração para que ele tenha sucesso no clube do Morumbi.

"Ele mostrou que é uma grande pessoa e um grande atleta também. Fez uma história linda aqui e a torcida valoriza isso. Ficamos ali admirando para um dia chegar onde ele chegou. Também quero desejar sorte e que ele também possa conquistar a torcida japonesa", afirmou.

O meia-atacante Lucas também elogiou Jorge Wagner e lhe desejou sorte no futebol japonês. "Eu fiquei ali olhando e admirando. O Jorge Wagner fez uma história muito bonita aqui no São Paulo e até emociona. Ele é uma pessoa fantástica e merecia este momento. Desejo toda sorte do mundo para ele nesta nova fase", disse.