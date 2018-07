Jorge Wagner projeta Botafogo forte depois da Copa

"Estamos nos dedicando ao máximo para que possamos colher esses frutos no futuro. A gente vai entrar forte nas duas competições. São importantes para nós e temos um elenco com qualidade e mais encorpado, o que não aconteceu no primeiro semestre, quando alguns jogadores chegaram depois e ficaram de fora da Libertadores", disse Jorge Wagner ao site oficial do Botafogo. Entre esses atletas, o meia poderia ter citado Emerson Sheik, contratado por empréstimo em abril.

Jorge Wagner espera que o plantel inteiro esteja disponível para quando o recesso de partidas terminar. "Temos a oportunidade de recuperar alguns jogadores que estavam lesionados e acho que a conversa com a comissão técnica no nosso dia a dia vai ser importante para ajustar e ver quem vai atuar nas próximas competições", afirmou o meio-campista, que participou das campanhas do clube no primeiro semestre - eliminações na primeira fase da Libertadores e do Campeonato Carioca.

Após duas semanas de férias, o elenco do Botafogo se reapresentou no dia 16 e desde então vem fazendo intertemporada no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), instalação da Marinha no Rio, e no CT em General Severiano. O próximo jogo do time será pelo Brasileirão contra o Sport, em 16 de julho, na Ilha do Retiro, em Recife. O clube está em 13º lugar no torneio, com nove pontos ganhos.