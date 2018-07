Jorge Wagner promete explorar ponto fraco do Santos O São Paulo tem missão muito difícil na semifinal do Campeonato Paulista, no domingo, quando precisa vencer o Santos por mais de um gol de diferença na Vila Belmiro. O meia Jorge Wagner, no entanto, diz ter a fórmula que pode garantir à classificação: aproveitar os espaços concedidos pelo time de Dorival Júnior.