Jorge Wilstermann x Athletico: onde assistir ao vivo na TV e online ao jogo

Na briga por uma vaga para as oitavas, o Athletico entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Jorge Wilstermann, às 19h15 (horário de Brasília, no estádio Félix Capriles, na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

Onde assistir Jorge Wilstermann x Athletico?

O confronto será transmitido pelo canal SporTV 2 e terá transmissão online pelo site do SporTV e pelo aplicativo SporTV Play.

O Athletico lidera o grupo com nove pontos, seguido pelo Boca Juniors com sete, o Tolima tem quatro e o Jorge Wilstermann aparece com dois. Se vencer, o Furacão já garante sua classificação para as oitavas.

O clube paranaense foi campeão regional no domingo, ao derrotar o Toledo por 6 x 5, nos pênaltis, depois de vencer no tempo normal por 1 a 0 - havia perdido o primeiro jogo por 1 a 0. Na Libertadores, a equipe de Tiago Nunes derrotou o Tolima por 1 a 0 em seu último compromisso, o dia 9.

O Jorge Wilstermann é o sexto colocado do Campeonato Boliviano, com 32 pontos, dentre 14 participantes. No domingo, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Oriente Petrolero.

