Jorginho acerta com Vitória e já estreia contra Botafogo, no domingo

SALVADOR - Depois de perder Ney Franco para o Flamengo, o Vitória precisou de quase duas semanas para anunciar um novo treinador. Nesta sexta-feira, o clube baiano fechou a contratação de Jorginho Cantinflas, ex-Bahia, e que estava desempregado desde agosto do ano passado, quando fez trabalho ruim no Náutico.

Jorginho chegou a estar na mira do Palmeiras, que apresentou nesta sexta-feira o argentino Ricardo Gareca. Assim, ficou aberto o caminho para o Vitória, que terá Jorginho a partir deste sábado, quando o treinador comanda o treino da manhã. Depois, será apresentado à imprensa e viaja para o Rio. No domingo, comanda o time diante do Botafogo, em Macaé.

"Estou muito feliz por essa oportunidade. O Vitória é uma grande equipe e vamos trabalhar muito para fazer uma campanha vitoriosa", disse Jorginho, que não consegue emplacar um bom trabalho desde que venceu a Série B de 2011 com a Portuguesa. Depois, passou por Atlético-PR, Bahia e Náutico.

No Bahia, ficou entre agosto de 2012 e abril do ano seguinte, pedindo demissão depois de uma goleada por 5 a 1 para o próprio Vitória. Depois, ficou apenas sete jogos no Náutico, que acabou sendo rebaixado no Brasileirão.

Até a contratação de Jorginho, o clube baiano vinha sendo treinado interinamente por Carlos Amadeu, que comandou a equipe em duas derrotas em casa, para Palmeiras e Atlético-MG. Antigo técnico do sub-20, Amadeu vai permanecer na comissão técnica do profissional juntamente com Wesley Carvalho.