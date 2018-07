Jorginho admite erros do Vasco, mas exalta vitória e série invicta O Vasco chegou à incrível marca de 31 partidas de invencibilidade no último sábado, ao vencer mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, a equipe abriu 2 a 0 sobre o Bahia, sofreu o empate, mas reagiu para fazer 4 a 3 e manter os 100% de aproveitamento na competição. O resultado agradou o técnico Jorginho, que, no entanto, admitiu alguns erros do time.