Jorginho admite que Vasco não mereceu vitória sobre o Londrina

O Vasco conseguiu seu objetivo. Foi a Manaus para enfrentar o Londrina e volta do Amazonas com os três pontos na bagagem. O resultado positivo, por 1 a 0, sábado, pela 30.ª rodada da Série B, entretanto, só veio graças a um gol contra. E o próprio técnico cruzmaltino, Jorginho, admite que o time não mereceu a vitória.

"Nesse jogo não fomos bem. No último, contra o Paysandu, merecíamos a vitória. Nesse, não. Mas pude ver coisas boas hoje (sábado). É importante. Temos agora, basicamente, três jogos em casa. Esses três vão nos ajudar muito. São decisivos", afirmou.

A equipe vinha de duas derrotas seguidas por 3 a 1, contra Náutico e Paysandu, ambos fora de casa. A liderança, perdida após a 29.ª rodada, continua com o Atlético-GO, que tem 55 pontos, contra 54 do Vasco. Mas, do terceiro ao quinto colocados, todos têm 48 pontos, o que dá algum respeito ao time vascaíno. O primeiro fora do G4, aliás, é o próprio Londrina. "Era um jogo de seis pontos", lembra Jorginho.

No sábado que vem, o Vasco recebe o CRB em São Januário sem o zagueiro Rafael Marques, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Depois, o time carioca tem pela frente o Paraná, que vai levar o jogo para Cariacica, no Espírito Santo, buscando receitas com a torcida vascaína.