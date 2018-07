Jorginho arma retranca no Bahia para encarar o Corinthians no Pacaembu

SALVADOR - O sinal de alerta voltou a soar no Bahia. Depois de três derrotas consecutivas - para Fluminense (2 a 0, em casa), Coritiba (2 a 1, no Paraná) e Palmeiras (1 a 0, em Salvador) -, a equipe baiana viu novamente a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro se aproximar. Com 35 pontos, o Bahia é o primeiro time fora do grupo ameaçado pela queda para a Série B, agora apenas 5 pontos à frente do Sport.

O técnico Jorginho advertiu os jogadores. "Não podemos mais perder, de maneira alguma", disse, no dia seguinte à derrota para o Palmeiras. Norteado por esse pensamento, o treinador deve escalar uma equipe mais defensiva para a partida contra o Corinthians, neste sábado, às 18h30, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 32.ª rodada. O volante Fabinho treinou no time titular no lugar do meia Zé Roberto e deve iniciar a partida.

Os atletas se inspiram em exemplos recentes para acreditar em bom resultado em São Paulo. "Vencemos o Santos e o Vasco, dois dos melhores times do campeonato, jogando fora de casa", lembrou o lateral-direito Neto, apostando nos contra-ataques puxados pelo meia-atacante Gabriel. "Isso mostra que podemos ir a São Paulo e vencer o Corinthians".

Jorginho, porém, tem problemas para escalar o time. Além do volante Hélder e do atacante Souza, que seguem em tratamento, o técnico não poderá contar com os atacantes Jones, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lulinha, por restrição contratual por ser jogador emprestado pelo Corinthians.

A boa notícia para o treinador é a recuperação do centroavante Elias, que não atuou nas últimas rodadas por causa de uma lesão muscular. Ele deve começar a partida como titular.