Jorginho assume o comando da Ponte Preta

Jorginho será o comandante da Ponte Preta na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, ele chegou a um acordo com o clube de Campinas e assinou contrato até o fim de 2010. O técnico será apresentado oficialmente na quinta-feira.

"Estou feliz por mais esta nova oportunidade em minha carreira. A Ponte é um clube de tradição, tem um bom planejamento para o Brasileiro e espero fazer um ótimo trabalho", afirmou Jorginho, que deverá fazer a sua estreia oficial diante do ASA, em Maceió, pela primeira rodada da Série B.

Jorginho assumiu o comando do Palmeiras interinamente em 2009, antes da contratação de Muricy Ramalho, quando voltou a ser auxiliar-técnico. Neste ano, ele deixou o clube paulista e assumiu o Goiás. Ele foi demitido no último final de semana, depois que a equipe foi eliminada pelo Atlético nas semifinais do Campeonato Goiano.