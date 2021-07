Jorginho assume o Cuiabá elogiando estrutura e prevendo 'um grande' Brasileirão

Novo técnico do Cuiabá, Jorginho chegou com a missão de fazer o caçula da Série A desencantar no Brasileirão. Mesmo em uma equipe na 18.ª posição e sem vitórias, o treinador assumiu elogiando a estrutura da nova casa e bastante confiante em realizar "um grande ano" e de garantir a permanência entre os gigantes.

Jorginho substitui Alberto Valentim, demitido após a primeira rodada. Foram mais de 30 dias com comando interino. O novo comandante assume confiante num trabalho bom e subida na tabela de classificação.

"A mim é uma alegria muito grande chegar no Cuiabá, um time que vem fazendo história bonita no futebol nacional, com ascendência rápida e organização impressionante", falou o novo treinador. "Pude ver esse trabalho de excelência quando vim aqui com Vasco e Coritiba e acredito que possamos fazer um grande Campeonato Brasileiro e ter um grande ano."

O novo comandante desembarcou em Cuiabá neste sábado pela manhã, já comanda o primeiro treino com o time, mas não estará na beira do campo contra o Atlético-MG, na Arena Pantanal, neste domingo. A estreia será diante do Red Bull Bragantino, quarta-feira.

Luiz Fernando Iubel se despede da função de treinador interino contra os mineiros. E tem total confiança de Jorginho, com o qual trabalhou junto em Bahia, Ceará, Vasco, Ponte Preta e Coritiba.

"Cheguei bem recebido por alguém que conheço muito, o Luiz Iubel, com quem trabalhei por cinco anos. Muito bom retornar, voltar a trabalhar juntos. Tenho certeza que temos condições para realizar um grande campeonato", afirmou Jorginho. "Com união de todos, comissão técnica, diretoria e da torcida, que com o fim da pandemia vai nos ajudar bastante, e todos focados no mesmo objetivo, a permanência na Série A é bem possível."