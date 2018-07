Jorginho blinda elenco e assume responsabilidade por derrota do Vasco

"Nós vencemos vários jogos aqui, perdemos apenas estes dois e não podem ser parâmetros. Cabe a mim agora observar e ver com calma para saber onde devo atuar. Toda forma de correção eu faço pessoalmente com o atleta e vou conversar com minha comissão técnica para melhorar nos próximos confrontos em casa", disse.

Jorginho avaliou que o Vasco poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, ainda mais por ter ficado em vantagem logo aos cinco minutos, com o gol marcado por Nenê, e reconheceu que precisa encontrar um modo mais eficaz do seu time superar as retrancas quando atua como mandante.

"Foi muito ruim, já que queríamos vencer em casa. Perdemos o último jogo aqui e queríamos trazer uma alegria para o nosso torcedor. Poderíamos ter decidido a partida no primeiro tempo, a gente costuma a falar isso, as equipes se fecham aqui e jogam no contra-ataque. Infelizmente, em uma bola rebatida, tomamos o gol e a responsabilidade como treinador é sempre minha. Eu preciso estar atento aos times adversários que atuam aqui e eu tenho que escalar uma equipe que possa superar esta marcação", disse.

Mesmo derrotado, o Vasco segue na liderança da Série B, com 28 pontos. O time volta a jogar no próximo sábado, às 16h30, quando vai encarar o Avaí, na Ressacada, pela 14ª rodada.