Jorginho celebra Fla com 'força máxima' nesta quarta A semana e meia sem partidas, graças à eliminação precoce na Taça Rio, teve seu lado bom e o Flamengo chega para enfrentar o Campinense, nesta quarta-feira, com força máxima. As "férias forçadas" fizeram com que os jogadores lesionados se recuperassem para a partida em Campina Grande, pela segunda fase da Copa do Brasil. De acordo com o técnico Jorginho, houve bastante tempo também para acertar o time, o que foi comemorado por ele.