Jorginho celebra mais uma atuação decisiva de Nenê e elogia regularidade do Vasco

"A partida do Nenê foi realmente excepcional, com muita qualidade. Está com uma condição física que eu quero ressaltar, é algo maravilhoso. A minha preparação está fazendo um trabalho excelente. Quero parabenizar o Joelton (Urtiga, preparador físico do Vasco) e todos os preparadores físicos. Estão muito bem, tanto que podemos observar jogadores como o Nenê, Jorge Henrique e Júlio César correndo bastante, mantendo o nível de atuação desde o início do jogo. Eu creio que, para um jogador ir bem tecnicamente, ele precisa estar com uma condição física exuberante", disse.

O triunfo por 2 a 0 ampliou a impressionante invencibilidade do Vasco, hoje em 30 jogos. Jorginho avaliou que a sequência é fruto do trabalho realizado desde a sua chegada ao clube e exaltou a regularidade do seu time.

"É consequência daquilo que estamos fazendo no jogo, do bom trabalho, de tudo que vem sendo feito desde o ano passado e eles têm mantido assim. Tudo isso começou no dia 17 de agosto, quando assumi o comando do time. Uma equipe que quer títulos e levar jogadores para a seleção brasileira, ela precisa ter regularidade e isso está acontecendo aqui no Vasco", afirmou.

O triunfo na noite de terça não foi conquistado sem sofrimento, tanto que o Vasco só marcou o seu primeiro gol na partida aos 26 minutos do segundo tempo. Para Jorginho, o seu time teve dificuldades em razão da força do adversário e também pela perda do lateral-direito Madson, lesionado, ainda na primeira etapa.

"O Vila Nova tem uma boa equipe. Conhecia alguns jogadores e é um time muito bem organizado pelo seu jovem treinador. Queria parabenizá-lo por isso. Eles têm um contra-ataque rápido, forte, estava encaixando bem durante o jogo e nosso maior problema é que não estávamos conseguindo acertar a marcação no meio. Com a saída do Madson, nós viemos a ser mais ofensivos, pois entrou o Éder em seu lugar. No momento que conseguimos organizar o meio-campo, principalmente com o Diguinho, tivemos uma melhora", comentou.

Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Vasco lidera a Série B e volta a jogar no próximo sábado, quando vai receber o Bahia, em São Januário, pela quarta rodada.