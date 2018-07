Jorginho celebra 'melhor atuação' do Vasco no ano e Eurico provoca o Flamengo O domingo não poderia ter sido melhor para o torcedor do Vasco. Não só o time manteve a longa invencibilidade diante do maior rival, como o triunfo por 2 a 0 sobre o Flamengo em Manaus significou a classificação para a decisão do Campeonato Carioca pela terceira vez consecutiva. De quebra, a atuação dominante ao longo dos 90 minutos encheu de orgulho o técnico Jorginho.