Jorginho celebra recuperação de Eder Luís e vitória vascaína em confronto direto

"É uma vitória muito especial. Nós, que acompanhamos o Eder diariamente, víamos o temor que ele tinha de não voltar a jogar. Foi importante nós sabermos usá-lo no momento certo, aos poucos. Esse jogador foi ganhando confiança. Acompanhei o Eder há muito tempo, inclusive na primeira passagem dele pelo Vasco. É um atacante que bate muito bem de fora da área, é decisivo. Fico muito feliz de poder contar com ele no elenco. Todo o grupo comemorou bastante no momento do gol, pois ele é querido por todos", disse.

Além do "resgate" de Eder Luís, o triunfo foi importante porque se deu logo após o time perder uma longa invencibilidade. Além disso, Jorginho lembrou que o Náutico é um rival direto do Vasco na luta pelo acesso - o time pernambucano ocupa o quarto lugar na classificação da Série B.

"A vitória nessa partida era fundamental. Se tratava de um jogo de seis pontos, pois o Náutico está bem colocado na competição. Conseguimos vencer e deixamos a perda da invencibilidade para trás. Sabia que a experiência da equipe iria ajudar nesse momento. Ficamos tristes pela perda da série, mas sabíamos que ia acontecer alguma hora. O importante é que nos mantemos firmes na busca pelo acesso. Já estamos seis pontos na frente do quinta colocado e isso é muito importante", afirmou.

Com a vitória, o Vasco retomou a liderança isolada da Série B, com 22 pontos. O time volta a jogar no próximo sábado, às 16h30, em São Januário, diante do Paysandu, pela décima rodada.