Jorginho celebra vitória com 'sabor diferente' e exalta Vasco

"Não tenha dúvida de que as circunstâncias do jogo trouxeram um sabor diferente. Demos um passo importante, vencendo o jogo bem contra o nosso maior rival. Mas, não estamos classificados ainda e precisamos nos manter firmes, sabendo que na frente devemos encontrá-los novamente. Não houve nenhum problema extra-campo, recebemos eles muito bem aqui e quero citar o Muricy pela sua postura, por ter elogiado a forma como foi recebido aqui. Além do grande campeão que é, respeita o adversário", disse.

Com o gol da vitória do Vasco sendo marcado por um jogador que saiu do banco de reservas - o zagueiro Rafael Vaz -, Jorginho aproveitou para elogiar o elenco sob o seu comando, destacando também as boas atuações de Jomar e Marcelo Mattos.

"Todos têm condições de jogar aqui no Vasco. Ver o Jomar fazendo sua primeira partida neste Estadual e entrando bem, foi excelente. O Vaz substituindo ele e decidindo o jogo também foi muito bom e o próprio Marcelo Mattos que teve uma participação fundamental. Recuperar este jogador é importante e ressalto a objetividade da nossa equipe", afirmou.

Com 12 pontos e 100% de aproveitamento, o Vasco lidera o Grupo A do Campeonato Carioca. O time volta a jogar no próximo sábado, no Estádio de Los Larios, diante do Tigres do Brasil, pela quinta rodada do torneio estadual.