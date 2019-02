Jorginho cobra Ponte Preta mais atenta para a sequência do Paulistão

O técnico Jorginho cobra mais atenção da Ponte Preta para a sequência do Paulistão, após o empate por 1 a 1 com o Ituano, no domingo. Jogando em casa, no estádio Moisés Lucarelli, a equipe de Campinas saiu na frente no placar, mas cedeu a igualdade após falha grande da defesa.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. Tivemos várias chances de gol, mas infelizmente não conseguimos fazer mais. Não voltamos tão concentrados, o que não pode acontecer de jeito nenhum. Você está ganhando bem, mas aí entra mais lento. É uma cobrança que tem de ter o tempo todo. O futebol é definido nos detalhes", disse o treinador.

O gol de empate do Ituano saiu logo aos seis minutos do segundo tempo em uma falha generalizada do sistema defensivo alvinegro. Morato finalizou rasteiro e Ivan espalmou. No rebote, Martinelli estava livre de marcação e completou para o gol.

Com o empate do último domingo, a Ponte se manteve na terceira colocação do Grupo A com dez pontos, cinco a menos que o vice-líder Red Bull Brasil. Faltam apenas quatro jogos para o fim dessa primeira fase e a classificação às quartas de final ficou bastante difícil.

O próximo jogo vai ser contra o Botafogo, na segunda-feira, dia 4, às 20 horas, pela nova rodada.