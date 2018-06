Jorginho comemora vitória em reestreia e pede apoio da torcida do Vasco

O técnico Jorginho teve motivos para comemorar e lamentar em sua reestreia no comando do Vasco, na noite deste sábado. Ele festejou o triunfo por 3 a 2 sobre o Sport, em São Januário, em rodada do Brasileirão, mas pediu o apoio da torcida após vaias ao zagueiro Paulão, muito criticado por marcar um gol contra.

"Vencer no primeiro jogo é sempre muito bom, mas estamos começando um trabalho. A nossa comemoração lá com os jogadores no escanteio foi porque as pessoas não sabem qual é o sentimento de um atleta vaiado. Foi um momento de explosão de alegria que contagiou todos nós. Iremos valorizar e prestigiar o elenco. Assim é o Vasco!", disse o técnico.

Em seu início de trabalho, Jorginho convocou a torcida e pediu compreensão após ouvir vaias a Paulão durante praticamente todo o jogo neste sábado. "O torcedor tem o poder do termômetro do jogo. Ele dita o ritmo apoiando ou não o time. E tem atleta que precisa muito ser abraçado. Nem todos são como o Romário, que não se importava com as críticas. Nós vamos precisar de cada um de vocês na arquibancada nos incentivando", afirmou.

Jorginho iniciou contra o Sport a sua segunda passagem pelo Vasco como treinador. Antes, comandara a equipe entre 2015 e 2016 e deixou São Januário com o título do Campeonato Carioca de 2016. Questionado sobre a diferença de liderar a equipe em momentos diferentes, o técnico fez breve comparação.

"O que difere uma equipe da outra é muito claro: maturidade. A média de idade naquela época era de 30 anos para cima. Ali tínhamos a experiência. Esse plantel atual é mais jovem, mas os dois times tem uma coisa em comum, são equipes guerreiras", comentou o técnico.

A vitória fez o time carioca alcançar os 15 pontos, subindo três posições na tabela do Brasileirão, na 10ª colocação. No entanto, poderá perder colocações no decorrer da rodada, neste domingo.