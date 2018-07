Jorginho compara possível título da Ponte com conquista da Copa de 94

SÃO PAULO - O técnico da Ponte Preta, Jorginho, disse nesta terça-feira que levar a Ponte Preta ao título da Copa Sul-Americana seria comparável à maior façanha dele na carreira como jogador. Em 1994, ele foi o lateral-direito da seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo, nos Estados Unidos. Agora o treinador garante ter em mãos um elenco concentrado para começar a decidir o título continental contra o Lanús. O primeiro jogo será nesta quarta, no Pacaembu.

A equipe campineira disputa pela primeira vez um torneio continental e logo na estreia está na decisão contra um adversário que disputa a liderança do Campeonato Argentino e já tem no currículo a conquista da Copa Conmebol, em 1996. "O título para mim é tão importante como foi a Copa de 94. O significado que vai ter para o clube, os torcedores e a cidade é gigantesco. Para um clube que em 113 anos não ganhou nada, ser campeão da Sul-Americana vale como a Copa do Mundo", explicou Jorginho, que foi titular na campanha do título.

O técnico comandou um treino no Pacaembu nesta terça, mas apenas permitiu a entrada de imprensa nos minutos finais da atividade. Ele disse ter focado bastante nos últimos dias o trabalho de posicionamento e elogiou o Lanús, que na opinião dele é a equipe mais qualificada na parte tática entre os adversários que a Ponte Preta já enfrentou na competição. "Temos que continuar jogando como time pequeno, com muita marcação e esperando a oportunidade de resolver o jogo em uma bola. É assim que nosso time encaixou", descreveu o técnico.