Jorginho confia no 'resgate da confiança' se Vasco ganhar domingo

Desde que chegou ao Vasco, Jorginho se deparou com uma situação extremamente complicada. Em nenhum momento, no entanto, o treinador jogou a toalha. Pelo contrário, sempre foi o primeiro a afirmar sua confiança na permanência da equipe na elite do Campeonato Brasileiro. Mesmo a cinco rodadas para o fim e ainda na lanterna, ele manteve o discurso.

"Se eu não acreditasse, não deveria estar no Vasco. Deveria ficar em casa. Segundo, que as chances são reais. É difícil? Sem dúvida. Eu não vou desistir nunca. A não ser no momento que não tenha mais jeito matematicamente. Eu acredito mesmo que a gente vá continuar na primeira divisão", declarou nesta sexta-feira.

Para manter-se na Série A, no entanto, a comissão técnica avaliou que o time precisa conquistar 12 dos 15 pontos em disputa. Uma vitória sobre o Palmeiras neste domingo, em São Paulo, então, é fundamental para iniciar esta arrancada e também para recuperar a confiança do elenco.

"Uma vitória traz de novo a confiança. Eu quero dizer que nunca perdi essa confiança. Não tenha dúvida que a coisa está apertando, os jogos vão diminuindo. Mas são cinco jogos e 15 pontos. Estamos pensando em entrar com uma equipe que vai buscar isso. Sabemos o quanto é difícil ganhar do Palmeiras lá, mas vamos em busca disso", comentou Jorginho.