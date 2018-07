Jorginho confirma Léo Moura, mas exibe dúvida no meio O técnico Jorginho comandou na manhã desta sexta-feira, no CT de Vargem Grande, mais um treino de preparação para o confronto que o Flamengo fará contra o Audax, neste domingo, em Moça Bonita, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Após o trabalho, o treinador confirmou o retorno do lateral-direito Léo Moura ao time titular, mas exibiu estar com uma dúvida na escalação do meio-campo.