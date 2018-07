Jorginho confirma Pikachu como titular e elogia reforços do Vasco

Invicto há 28 jogos, um recorde na história do clube, o Vasco recebeu quatro reforços para o restante da temporada. Na briga pelo título da Série B e também vivo na Copa do Brasil, o Vasco reintegrou o meia Guilherme Costa e o atacante Leandrão, que voltam de empréstimo, e contratou outros dois reforços.

Chegam a São Januário o meia Fellype Gabriel, que pouco jogou com a camisa do Palmeiras, e o volante William Oliveira, jogador de 24 anos que disputou o Campeonato Carioca pelo Madureira. Ambos receberam elogios do técnico Jorginho.

"O Fellype já conhecemos muito bem. É um jogador que pode jogar em muitas posições no meio e que será importante na nossa caminhada no Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele chegou aqui bem, não está machucado, mas precisa ajustar a parte física. E o William se destacou no Carioca, inclusive no jogo contra a gente. Tem muita força, marca forte e chega bem à frente", comentou o treinador.

Jorginho, entretanto, deixou claro que os jogadores que retornam do Boavista não devem jogar tão cedo. "O Leandrão e o Guilherme estão recebendo uma atenção especial na parte física. Os dois ficaram defasados nesse aspecto, em virtude da forma de trabalho do Boavista ser diferente da nossa. Os testes mostraram que eles estão abaixo e estamos recuperando isso."

Neste sábado, o Vasco pega o Tupi 16 horas, em São Januário, pela segunda rodada da Série B, e terá o desfalque do lateral-direito Madson. Yago Pikachu, contratado junto ao Paysandu no fim do ano passado, será titular. Thalles deve jogar no lugar de Riascos, que retornou ao Cruzeiro após fim de empréstimo.