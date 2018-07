Jorginho confirma Vasco sem Luan, Andrezinho e Riascos

"Tanto o Luan quanto o Andrezinho não vão para o jogo. Os dois estão com um incômodo. Se a gente tivesse um jogo de extrema importância, os dois estariam aptos para jogar, mesmo com dor. Como não é o caso, entendemos que podemos segurá-los nesse momento. O Andrezinho tem o agravante de ter dois cartões amarelos. Se ele tomar o terceiro, pode nos prejudicar lá na frente", explicou nesta sexta-feira.

Jorginho, aliás, não perdeu tempo e nem fez questão de fazer mistério. Ele já confirmou os substitutos de seus três desfalques. O treinador levará a campo Jomar, Eder Luis e Thalles e já realizou um prognóstico do que espera ver no sábado.

"Na zaga, permanece a mesma coisa, continuamos a linha de quatro. No meio-campo, porém, muda um pouquinho. Vamos no 4-2-3-1 e não no losango, como estávamos jogando. Iremos com uma linha de três na frente formada pelo Eder, o Jorge e o Nenê, com o Thalles mais à frente. É uma formação completamente diferente. Temos a possibilidade de espaçar a equipe adversária, pois teremos dois jogadores abertos e bastante amplitude em campo", analisou.

JULIO CESAR RENOVA - Ainda nesta sexta-feira, o Vasco acertou a renovação contratual com o lateral Julio Cesar. Um dia depois prorrogar o vínculo do goleiro Martín Silva, desta vez foi o jogador de 33 anos quem assinou um novo contrato com o clube, agora válido até o fim de 2017.

"É um reconhecimento ao trabalho excelente que os jogadores estão realizando. Isso mostra que o clube tem um planejamento para o futuro. São jogadores que me alegram muito pela idade. Normalmente, algumas equipes teriam dúvidas em mantê-los, mas o Vasco não teve. É uma valorização pelo que eles demonstraram ao longo da carreira e pelo futebol que estão desenvolvendo desde o ano passado. São dignos de uma renovação porque são atletas importantes e, sem dúvidas, continuarão sendo", elogiou Jorginho.